Die Täter rufen teilweise bewusst Leute mit Namen an, hinter denen sie ältere Personen vermuten. Kürzlich häuften sich in Zug Anrufe bei Frauen mit dem Namen Margrit, sagt der Zuger Polizeisprecher Frank Kleiner.

In Zug gaben sich Betrüger am Telefon als Polizisten aus und erbeuteten kürzlich so rund 100’000 Franken von einer Seniorin.

«Die Täter rufen vorzugsweise Personen an, deren Namen ein höheres Alter vermuten lässt», sagt der Zuger Polizeisprecher Frank Kleiner. Gemeint sind Betrüger, die sich per Telefon bei älteren Personen melden und sich als Polizisten ausgeben – eine Masche , welche Betrüger immer wieder anwenden. «Ganz aktuell haben es die Betrüger auf Frauen mit dem Vornamen Margrit abgesehen», teilte die Zuger Polizei über soziale Medien mit.

«Es war auffällig, wie viele Personen mit diesem Namen am Montag kontaktiert worden sind», sagt Kleiner weiter. Die Angerufenen hätten korrekt reagiert. So sei der Zuger Polizei nicht bekannt, dass jemand zu Schaden gekommen ist. «Sie haben sehr gut reagiert, sind nicht auf den Betrugsversuch eingegangen und haben danach die Polizei informiert», so der Sprecher.

Täter sind «psychologisch professionell geschult»

Dann werden die Opfer massiv unter Druck gesetzt. «Sie sollten beispielsweise Geld oder Wertsachen der Polizei übergeben, damit dieses in Sicherheit ist.» Die Betrüger seien sehr manipulativ. «Sie sind psychologisch professionell geschult», sagt Kleiner. Und weiter: «Die Täterschaft schafft es sogar, die Opfer davon zu überzeugen, dass Geld und Wertsachen sogar im Bankschliessfach nicht sicher sind.» Eine weitere Möglichkeit: Die Betrüger bringen ihre Opfer am Telefon dazu, einen Fernzugriff auf ihren Computer zu erlauben. Danach würden E-Banking-Konten geplündert.

Junge Leute sollen ältere Menschen sensibilisieren

«Die Polizei stellt nie am Telefon Geldforderungen», sagt Kleiner. Die Zuger Polizei weist bei Warnungen vor Betrugsanrufen jeweils darauf hin, dass mögliche Opfer sich beim Polizeinotruf 117 melden sollen: So können Angerufene sicherstellen, ob es sich tatsächlich um richtige Polizisten handelt. Dem versuchen Betrüger nun entgegenzuwirken, indem sie ihre Opfer am Telefon dazu drängen, sich sofort beim Polizeinotruf zu erkundigen. So könne es vorkommen, dass Betrugsopfer in der Eile die Nummer 117 wählen, ohne vorher aufgelegt zu haben. «Die Betrüger geben dann den Telefonhörer einfach kurz weiter. Eine andere Stimme bestätigt dann den Anrufern, dass sie tatsächlich von der Polizei ist.» Und: Es ist auch technisch möglich, dass bei den Opfern auf dem Telefondisplay die Nummer 117 angezeigt wird.