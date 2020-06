Bern

«Falsche Polizisten» knöpfen Frau 100’000 Franken ab – Festnahme

Zwei Männer in Bern haben sich als falsche Polizisten ausgegeben. Im Rahmen einer vierten Geldforderung gelang es der Polizei, die zwei 22-Jährigen bei der Abholung von weiteren 60'000 Franken festzunehmen.

Wie die Berner Kantonspolizei und die kantonale Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Wirtschaftsdelikten am Montag bekanntgaben, rief einer der Verhafteten Mitte Juni die in Bern wohnhafte Frau an. Er gab an, ihre Bankdaten seien bei einer Einbruchserie gefunden worden. Ihr Geld sei deshalb auf der Bank nicht mehr sicher.