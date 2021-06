Greifensee ZH - Falsche Polizisten knöpfen Frau 330’000 Franken ab

In Zürich erbeuteten Telefonbetrüger in mehreren Fällen Deliktsgut im Gesamtwert von über 360‘000 Franken. Eine Person wurde verhaftet.

1 / 3 Telefonbetrüger haben in den letzten Tagen im Kanton Zürich in mehreren Fällen Deliktsgut im Gesamtwert von über 360‘000 Franken ergaunert. 20min/Marco Zangger In Greifensee täuschten am Samstag falsche Polizisten eine Seniorin mit einer Geschichte von Einbrechern, die es möglicherweise auf ihre Wertsachen abgesehen haben. google maps Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts In Greifensee übergab eine Seniorin einer mutmasslichen Betrügerin rund 330’000 Franken.

Die Polizei sucht Zeugen.

In Greifensee täuschten am Samstag falsche Polizisten eine Seniorin mit einer Geschichte von Einbrechern, die es möglicherweise auf ihre Wertsachen abgesehen haben. «Mit ihren manipulativen Methoden brachten die Betrüger das Opfer dazu, einer unbekannten Abholerin im historischen Städtchen Greifensee, Wertsachen in der Höhe von rund 330‘000 Franken zu übergeben», heisst es in einer Mitteilung. In diesem Zusammenhang sucht die Kantonspolizei Zürich nach Hinweisen zu dieser Abholerin.

Signalement: Die Frau ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und zirka 170 - 175 Zentimeter gross. Sie ist von schlanker Statur und trug ihre glatten, blonden Haare zu einem Rossschwanz zusammengebunden. Sie trug ein helles langärmliges Shirt und darüber eine beige/gräuliche leichte Jacke sowie schwarze Stoffschuhe mit weissen Sohlen ohne Schnürsenkel. Die Frau sprach akzentfreies Schweizerdeutsch.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die am Samstag in Greifensee Beobachtungen im Zusammenhang mit der gesuchten Frau machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen

Eine Person verhaftet

Nach mehreren Anrufen von falschen Polizisten übergab eine Frau in Affoltern am Albis ZH am Freitagmittag einem ihr unbekannten Mann 20‘000 Franken. Als die Frau im Anschluss realisierte, dass sie Opfer eines Betrugs geworden ist, meldete sie sich bei der Kantonspolizei Zürich. Da die Telefonbetrüger eine Chance auf noch grössere Beute vermuteten, kontaktierten sie das Opfer erneut.

Bei der zweiten Abholung am Dienstag warteten Fahnder der Kantonspolizei und verhafteten den Abholer, einen 23-jährigen Schweizer. Laut einer Mitteilung wird geprüft, ob der Verhaftete im Zusammenhang mit weiteren Betrugsstraftaten steht.

Am Montag und Dienstag übergaben in Oetwil a.d. Limmat und in Pfäffikon ZH zwei weitere Seniorinnen Geldbeträge von mehreren tausend Franken an Telefonbetrüger.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von Cybercrime betroffen? Hier findest du Hilfe: Meldestellen: Polizei nach Kant on Nationales Zentrum für Cybersicherheit Aufklärung: Cybercrimepolice.ch Schweizerische Kriminalprävention