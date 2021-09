Visp VS - Falsche Polizisten luchsen Rentnerin mehrere zehntausend Franken ab

Am Telefon machten sie den Pensionärinnen weis, es bestehe Verdacht eines Cyberangriffs auf ihre Bank.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei untersuchen nun, ob die beiden für weitere Fälle in Frage kommen.

Sie hatten zuvor Rentnerinnen ausgeraubt, in dem sie sich als Polizisten ausgaben.

In Visp konnten am Freitag zwei verdächtigte Telefonbetrüger festgenommen werden.

Die Walliser Kantonspolizei nahm am Freitag zwei mutmassliche Telefonbetrüger fest. Die beiden hatten zuvor einer Rentnerin mehrere zehntausend Franken abgeluchst.

Die verdächtigen Räuber kontaktierten im Oberwallis mehrere Rentnerinnen und machten ihnen mit einer erfundenen Geschichte glaubhaft, dass ein Cyberangriff auf ihre Bank geplant sei. Aus diesem Grund würde die Polizei ihr Bargeld und ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen. Es gelang den beiden falschen Polizisten, von einer Rentnerin mehrere zehntausend Schweizer Franken abzugewinnen.

Die Kantonspolizei verhaftete die beiden mutmasslichen Telefonbetrüger in Visp, als sie eine weitere geplante Geldübergabe durchführen wollten. Bei den Verdächtigten handelt es sich um einen 22- und einen 56-jährigen Schweizer aus der Deutschschweiz. Auf Hinweis der Walliser Behörden verhaftete die Kantonspolizei St. Gallen zudem eine 20-jährige Portugiesin.

Es wird sich nun zeigen, ob die mutmassliche Täterschaft, die sich nun in Untersuchungshaft befindet, für weitere Fälle zuständig ist. Denn in dieser Woche sind bei der Walliser Kantonspolizei weitere Meldungen wegen Telefonbetrügereien eingegangen, in denen sich jemand als Polizist ausgab.