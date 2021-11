St. Gallen – Falsche Polizistin betrügt 68-Jährige um 22’000 Franken

Eine Unbekannte hat sich am Telefon als Polizistin ausgegeben und eine 68-jährige Frau aufgefordert, ihr Geld auf der Bank abzuheben und dies zu deponieren. (Symbolbild)

Eine Betrügerin fordert am Donnerstag eine 68-Jährige auf, ihr Geld von der Bank abzuheben und dies zu deponieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Betrügerinnen in St. Gallen als falsche Polizistinnen ausgeben. Bei dem Fall vom 4. November forderten Unbekannte eine 72-jährige Frau auf, mehrere Zehntausend Franken Bargeld unter ihrem Auto zu deponieren. Auf die gleiche Masche ist am Donnerstag kurz vor 16 Uhr eine 68-Jährige reingefallen.

Eine Betrügerin hatte die St. Gallerin telefonisch kontaktiert und sich als Polizistin ausgegeben. Die Unbekannte gab ihr an, ähnlich wie beim Fall der 72-Jährigen, dass gerade zwei Männer verhaftet worden seien, die sich in Bankkonten gehackt hätten. Weiter sagte sie der Frau, dass die Polizei den restlichen Tätern nun das Handwerk legen möchte und sie deshalb ihre Hilfe benötigen würde. Die 68-Jährige wurde aufgefordert, ihr Geld von der Bank abzuheben und dieses an einem bestimmten Ort zu deponieren, um den angeblichen Tätern eine Falle zu stellen.