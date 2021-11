Grosser Betrug – Falsche Polizistinnen fordern Frau (72) auf, Geld unter Auto zu legen

Die Betrügerinnen gaben der Frau an, dass es bei ihrer Bank ein Sicherheitsleck gäbe und sie umgehend ihr Geld abheben solle, was die 72-Jährige auch tat.

In St. Gallen haben am Donnerstagmorgen zwischen 8 Uhr und 11.20 Uhr zwei unbekannte Personen eine 72-jährige Frau mit einer Mobiltelefonnummer angerufen und sich als Polizistinnen ausgegeben. Sie sprachen Schweizerdeutsch.

Die Betrügerinnen erklärten, dass eine andere Frau überfallen worden sei, man aber die Täter festnehmen konnte. In den Unterlagen dieser angeblichen Täter hätte man ein Buch mit ihrem Namen, ihrer Adresse und ihren Bankkonti finden können. Diese Polizistinnen gaben der 72-Jährigen weiter an, dass es in der Bank wahrscheinlich ein Sicherheitsleck gebe und sie deshalb umgehend ihr Geld von der Bank abheben sollte. Danach forderten die angeblichen Polizistinnen die Frau auf, das Geld unter ihrem Auto zu deponieren.