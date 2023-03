Reaktion auf Kritik: «Falsche Wortwahl» – Berset erklärt, was er mit «Kriegsrausch» meinte

Am 14. März 2023 meinte er «Kriegsrausch» sei die falsche Wortwahl gewesen, doch an seiner Position bezüglich Waffenlieferungen an die Ukraine habe sich nichts geändert.

«Schweizer Waffen dürfen nicht in Kriegen zum Einsatz kommen», sagte Alain Berset in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Weiter meinte er, dass er in «gewissen Kreisen» einen «Kriegsrausch» spüre. Damit meinte er nicht etwa Russland, sondern die westlichen Staaten respektive deren Bemühungen, die Ukraine in der Verteidigung ihres Landes zu unterstützen. Für diese Aussage hagelte es Kritik aus dem Parlament und sogar aus der eigenen Partei.