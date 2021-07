Getöteter Golfprofi Gene Siller wohl zufällig Opfer

Tragischer Tod von Gene Siller : Falsche Zeit am falschen Ort? Getöteter Golfprofi wohl zufällig Opfer

Am Sonntag wurde der Profi-Golfer Gene Siller auf einem Golfplatz in den USA tot aufgefunden. Er wies eine Schusswunde auf. Nun geben die Ermittler Details zur Tat bekannt.

Auf diesem Platz hat sich der tragische Vorfall abgespielt. Am Loch zehn wurde die Leiche des Golfers gefunden.

Im Fall des erschossenen Profi-Golfers Gene Siller in den USA gehen die Ermittler nicht von einem gezielten Verbrechen gegen den Mann aus. Eugene «Gene» Siller hat ersten Erkenntnissen nach zufällig ein Verbrechen beobachtet, wie die Polizei von Cobb County im US-Bundesstaat Georgia am Dienstag mitteilte. Es sehe so aus, als ob er getötet worden sei, weil er Zeuge gewesen sei, hiess es. Die Hintergründe des Vorfalls waren allerdings weiterhin unklar.