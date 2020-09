Das musste eine Familie aus Rohrbach BE auf erbitterte Art und Weise erfahren.

Eine Familie aus Rohrbach BE hat eine Rechnung über 3600 Franken von der Alpine Air Ambulance (AAA) erhalten. Das private Flugambulanzunternehmen war im Frühling zum Rettungseinsatz eines 58-jährigen Mannes aus der Familie geflogen. Eigentlich war der Mann ein jahrzehntelanger Rega-Gönner. Als ab e r am Tag des Vorfalls e in Mitarbeiter der Notrufnummer 144 einen Helikopter aufbot, hatte die AAA den Patienten schneller erreicht.