Winterthur - Falscher Name auf Zugticket kostet Student über 400 Franken

Till R.* war Ende November mit dem Zug von Winterthur nach Schlieren unterwegs. Wie der Student gegenüber 20 Minuten erzählt, löste er dafür ein Ticket über die ZVV App. Das Problem dabei: «Weil meine Freundin vor ein paar Monaten auf meinem Handy ein Ticket für sich gelöst hatte und in der App ihren Namen hinterlegte, lautete auch das von mir gekaufte Billett auf ihren Namen und war laut dem Kontrolleur damit nicht gültig .»

Die Folge: eine Busse in Höhe von 240 Franken. «Ich fand das unfair und habe mich beschwert.» Beim Kundenservice habe man ihm aber gesagt, dass der Kontrolleur richtig gehandelt habe und ihnen die Hände gebunden seien. Für den 24-Jährigen nicht nachvollziehbar: «Ich hatte ja ein Ticket und konnte auch beweisen, dass die Rechnung über mein Bankkonto abgewickelt wurde. Dass die SBB null Kulanz zeigt, hat mich sehr enttäuscht. »

Nebst der Busse kassierte der Student auch einen Strafbefehl. «Ein paar Tage später bekam ich vom Stadtrichteramt Winterthur einen Brief. Wegen ‹ missbräuchlicher Benutzung eines Fahrausweises › soll ich eine Busse in Höhe von 120 Franken zahlen. Hinzu kommen 50 Franken an Verfahrenskosten.» Für den 24-Jährigen ein Schock: «Insgesamt muss ich jetzt über 400 Franken zahlen.»