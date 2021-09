Putschversuch Australien : Falscher Polizeipräsident rief zum Sturz der Regierung auf

Mit einer Tonaufnahme eines vermeintlichen Polizeipräsidenten und hunderten gefälschten Polizeimarken sollte Australiens Regierung gestürzt werden.

Anfang Jahr kursierte in Australien eine 43-minütige Tonaufnahme. Mehr als 100’000 Mal wurde die Nachricht bereits gehört, in der der angebliche Polizeipräsident Australiens zum «Sturz der Regierung» aufrief. Neben einer Liste verschwörerischer Beschwerden gegen Australiens Covid-19-Beschränkungen und Impfungen wurde dazu aufgerufen, Neulinge zu mobilisieren und auch bewaffnete Rekruten für einen Umsturz der Regierung aufzubieten.

Kein blödes Spiel

Ziel des Putschversuchs war es, die Regierung aufzulösen, hochrangige Beamte zu verhaften – wenn nötig mit Gewalt. «Die Leute an der Spitze werden aus ihren Positionen entfernt», so der Mann, der sich in der Aufnahme als Polizeipräsident ausgibt. Er fügte an, dass ein prominenter Aktivist als «wahrer General-Gouverneur» eingesetzt werde. «Das ist kein blödes Spiel. Es könnte die Zeit kommen, in der ihr Leben wahrlich bedroht wird», sagt der falsche Beamte weiter.