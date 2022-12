Kanton St. Gallen: «Falscher Polizist» verurteilt

Fahren ohne Ausweis, Betrug, Tätlichkeiten und Amtsanmassung – einem 44-jährigen St. Galler werden gleich mehrere Vergehen vorgeworfen. Ende Mai 2021 war er in seinem Porsche Cayenne ohne Fahrausweis unterwegs. Dieser war ihm zuvor entzogen worden. Unterwegs schlug er einer Frau nach einer verbalen Auseinandersetzung auf der Strasse ins Gesicht.

Geistig beeinträchtigtem Mann Geld abgeknöpft

Einige Monate später, im August 2021, ging der 44-Jährige mit zwei Unbekannten zu einem Haus im Kanton Zürich. Dort gab die Gruppe dem dort wohnhaften Zürcher an, Beamte der Kantonspolizei zu sein und verschafften sich so Zutritt zur Liegenschaft. «Sie behaupteten gegenüber dem Mann, dass dessen verstorbener Vater einem Polizisten einen Geldbetrag von 16’000 Franken schuldet», steht im Strafbefehl.

Der geistig beeinträchtigte Mann, dessen verstorbener Vater als Polizist gearbeitet hatte, glaubte, dass dieser noch in der Schuld eines Polizisten stand. Daraufhin übergab der Mann der Gruppe 6000 Franken Bargeld. Diese teilte dem Mann anschliessend mit, dass am nächsten Tag erneut ein «Polizist» den Restbetrag abholen würde.

Opfer gezielt ausgewählt

Tags darauf tauchte der 44-Jährige erneut beim Zürcher auf, gab sich wieder als «Polizist» aus und verlangte, wie am Vortag vereinbart, den Rest des Geldes. Der Mann übergab dem St. Galler 5200 Franken in bar. Als der Beschuldigte die Liegenschaft verlassen wollte, wurde er von anwesenden Polizeibeamten verhaftet. Die Polizisten gaben dem Opfer die 5200 Franken zurück.

«Der St. Galler und die zwei Unbekannten wählten den Mann gezielt als Opfer aus, da sie wussten, dass er geistig beeinträchtig ist und sich täuschen lassen würde», so die St. Galler Staatsanwaltschaft. Auch weitere Delikte machte sich der Mann zuschulden. Laut Strafbefehl war der 44-Jährige während zwei Jahren im Besitz eines geerbten Revolvers, ohne einen Waffenschein zu besitzen. Weiter war er erneut ohne Ausweis und in fahrunfähigem Zustand im Auto unterwegs.

St. Galler erhält unbedingte Geldstrafe

Der Mann ist bereits mehrfach vorbestraft. 2020 wurde er wegen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung zu einer unbedingten Geldstrafe verurteilt. 2018 erhielt er einen Strafbefehl wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und Vergehen gegen das Waffengesetz.

Der 44-Jährige wurde nun Mitte Dezember von der St. Galler Staatsanwaltschaft des mehrfachen Führens eines Motorfahrzeugs trotz Entzugs des Fahrausweises, der Tätlichkeiten, des Betrugs, der Amtsanmassung, der Übertretung des Waffengesetzes und des Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand schuldig gesprochen. Der 44-Jährige wird zu einer unbedingten Geldstrafe von 76 Tagessätzen à 30 Franken, also total 2280 Franken, verurteilt. An die Geldstrafe wurden 64 Tage Untersuchungshaft angerechnet.