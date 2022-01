Wittenbach SG – Falscher Polizist geht Polizei ins Netz

Diese Betrugsmasche häufte sich in der Ostschweiz in letzter Zeit. (Symbolbild)

Täter konnte festgenommen werden

Ein 68-jährigen Mann, der die Masche kannte, alarmierte rechtzeitig die Polizei, wie die Kapo St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. So gelang es der Polizei im Bereich der Bruggwaldstrasse in Wittenbach einen 24-jährigen Schweizer festzunehmen. Dieser erschien am Wohnort des potentiellen Opfers und wollte im Auftrag der falschen Polizisten die Wertgegenstände abholen.