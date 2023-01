«Falscher Polizist» in St. Gallen verhaftet

1 / 3 Ein Mann wurde in der Stadt St. Gallen verhaftet. (Symbolbild) Kapo SG Er hatte sich als Polizist ausgegeben und einem Rentnerpaar Geld abgenommen. (Symbolbild) Kantonspolizei Innerrhoden Die Kantonspolizei St. Gallen warnt vor unbekannten Anrufern und rät, sich im Verdachtsfall bei der Polizei zu melden. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer

Am Dienstag konnte die Kantonspolizei St. Gallen den Betrugsversuch eines «falschen Polizisten» vereiteln und ihn festnehmen. Zuvor hatten ein 73-jähriger Mann und seine Frau einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten, der ihnen mitteilte, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand ums Leben gekommen sei.

Damit die Tochter freigelassen werde, müssten sie eine Kaution von 60'000 Franken bezahlen, so der «falsche Polizist» weiter. Das Paar durchschaute die Betrugsmasche aber und verständigte die Kantonspolizei St. Gallen. Bei der vermeintlichen Übergabe des Kautionsbetrags in der Stadt St. Gallen konnte die Polizei schliesslich einen 53-jährigen Tschechen festnehmen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen führt nun weitere Ermittlungen in diesem Fall durch.

Mehr Anrufe von falschen Polizisten seit Jahresbeginn

«Die Kantonspolizei St. Gallen hat festgestellt, dass die Täter vermehrt versuchen, noch mehr Druck auf potenzielle Opfer auszuüben, als dies früher der Fall war», so die Kantonspolizei in der Medienmitteilung. Dies geschehe mit schockierenden Nachrichten, wie in diesem Fall mit einem angeblichen Unfall mit Todesfolge.

Laut der Polizei haben Betrügerinnen und Betrüger letztes Jahr allein im Kanton St. Gallen in über 440 Fällen eine Deliktsumme von fast einer Million Franken erbeutet. «Der Dezember war mit einer Handvoll gemeldeter Fälle eher ruhig, wobei die Täterschaft in vier Fällen mit einer Deliktsumme von 242'000 Franken sehr erfolgreich war», so die Kapo. In den letzten Tagen stellt die Polizei einen Anstieg von Meldungen über Betrugsversuche mit Schocknachrichten durch falsche Polizisten fest.

Die Kantonspolizei St. Gallen warnt vor solchen Anrufen und rät Folgendes: Die Polizei und andere Institutionen der Strafverfolgungsbehörden verlangen von Ihnen niemals Geld, Schmuck oder andere Gegenstände zur Aufbewahrung.

Ebenso verlangen die Strafverfolgungsbehörden von Ihnen niemals eine Kaution nach einem angeblichen Verkehrsunfall von Angehörigen.

Im Verdachtsfall melden Sie sich bei einer Polizeistation in Ihrer Nähe oder beim Notruf 117.

Machen Sie fremden Anrufenden gegenüber keine Angaben über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Bargeld und Wertsachen.

Warnen Sie Bekannte und Verwandte.