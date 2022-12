Recherswil: Falsches Gerücht treibt Beizer-Paar in Wahnsinn

Das Besitzerpaar geht davon aus, dass jemand gezielt die Falschinformation in die Welt gesetzt hat – und will darum Anzeige erstatten.

Die Inhaber des Restaurants Kastanienbaum in Recherswil sahen sich in letzter Zeit immer wieder mit dem Gerücht konfrontiert, sie hätten den Betrieb eingestellt.

«Fake News – Restaurant Kastanienbaum in Recherswil ist nicht geschlossen!»: Zu dieser Klarstellung auf Facebook sahen sich kurz vor Weihnachten die Inhaber einer Beiz im Solothurner Wasseramt veranlasst. Offenbar kursiert das Gerücht, der «Cheschteleboum» habe seinen Betrieb eingestellt.

Dies entspreche nicht der Wahrheit, schreiben Ali und Kosovare Fetahu-Rrustemi, die auch die Restaurants Widder in Derendingen und Zuchwil besitzen. Der Kastanienbaum, den das Paar erst im Mai dieses Jahres übernommen hatte, sei bis auf die Ruhetage am Mittwoch und Donnerstag immer geöffnet gewesen.

Hartnäckiges Gerücht

Laut Kosovare Fetahu-Rrustemi meldeten sich bereits Anfang Oktober die ersten besorgten Gäste, nachdem sie im Internet von der vermeintlichen Schliessung wegen Personalmangels gelesen hatten. «Wir haben uns damals nicht viel dabei gedacht», sagt die Gastronomin zu 20 Minuten. Doch das Gerücht hielt sich hartnäckig – und nahm bis Ende Jahr Fahrt auf: «Im Dezember erhielten wir täglich Rückmeldungen. Gäste, die für gewöhnlich in Recherswil einkehren, kamen nach Derendingen oder Zuchwil, weil sie davon ausgingen, der Kastanienbaum sei zu.»

Dem Geschäft habe die Falschnachricht merklich geschadet, sagt Fetahu-Rrustemi. Die Laufkundschaft sei in den letzten Wochen ausgeblieben, nur Gäste mit Reservation hätten den Kastanienbaum besucht. «Der Umsatz ist um etwa 30 bis 40 Prozent zurückgegangen.» Das sei umso schmerzhafter, da November und Dezember normalerweise zu den umsatzstärksten Monaten zählten.

War es die Konkurrenz?

Wie es zur Fehlinformation kam, ist unklar. Ein Facebook-User vermutet, sie stehe womöglich mit der Energiesparmassnahme im November im Zusammenhang: Den ganzen Monat über wurde der Kastanienbaum ausschliesslich mit Kerzen beleuchtet. Entstand aufgrund der reduzierten Beleuchtung der Eindruck, die Beiz sei geschlossen? Das glaubt Fetahu-Rrustemi nicht. Zum einen sei die Falschmeldung bereits Anfang Oktober in der Welt gewesen, zum anderen habe man die Stromsparaktion in allen drei Restaurants durchgeführt – in Derendingen und Zuchwil sei es aber zu keinerlei Verwirrung gekommen.