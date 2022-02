Wangen an der Aare - Geisterfahrer kracht in entgegenkommendes Auto und stirbt

Nach zwei Streifkollisionen krachte der Automobilist auf dem Überholstreifen in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Ein 70-jähriger Mann war in falscher Richtung auf der A1 unterwegs.

Kurz vor der Ausfahrt Wangen an der Aare kam es am Mittwochabend zu einem tödlichen Autounfall.

Die A1 war zwischen Niederbipp und Wangen an der Aare für mehrere Stunden gesperrt.

Der Verstorbene war in falscher Richtung unterwegs und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Mittwochabend auf der Autobahn A1 zu einer Kollision zweier Autos gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Geisterfahrer in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Die Meldung über den Falschfahrer ging bei der Polizei kurz nach 21.20 Uhr ein. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte den Tod des 70-jährigen Falschfahrers.