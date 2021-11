Chamoson – Falschfahrerin (78) fährt 10 Kilometer auf Gegenfahrbahn der A9

Die Kapo Wallis rückte am Montagabend um 22.30 Uhr wegen einer Falschfahrerin aus.

Gegen 22:30 Uhr ging bei der die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis eine Meldung ein, dass sich eine Falschfahrerin auf der Autobahn befinde. Die Lenkerin eines Personenwagens war auf der Autobahn A9 von Sitten-Ost in Richtung Riddes in die falsche Fahrtrichtung unterwegs, schreibt die Kapo Wallis in einer Mitteilung.