Birsfelden BL: Falschfahrerin auf Velo schwer verletzt durch Falschfahrer in Auto

Am Dienstagabend wurde eine Velofahrerin in Birsfelden bei einem Zusammenstoss mit einem Auto schwer verletzt. Sie fuhr entgegen der signalisierten Fahrtrichtung auf dem Veloweg in Richtung Birsfelden Zentrum.

Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Dienstagabend eine Velofahrerin in Birsfelden schwer verletzt worden. Die 28-Jährige wurde um 19.45 Uhr an der Hauptstrasse von einem Auto erfasst, das aus dem Birsquai nach rechts in Richtung Basel abbiegen wollte. In Folge dessen musste die schwer Verletzte mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Zunächst schien es, dass die Velofahrerin die alleinige Schuld an der frontalen Kollision mit dem 20-jährigen Autofahrer trug. Dies, weil sie entgegen der signalisierten Fahrtrichtung in Richtung Birsfelden Zentrum fuhr.