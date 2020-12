Oensingen SO : Falschmeldung über Geiselnahme mit Toten löst Polizei-Grosseinsatz aus

Wegen einer angeblichen Freiheitsberaubung rückte die Kantonspolizei Solothurn am Mittwochmorgen nach Oensingen aus. Die Meldung stellte sich jedoch als unbegründet heraus, und die Polizeiaktion wurde beendet.

Ein Leser meldete 20 Minuten am Mittwochmorgen, dass in Richtung Balsthal SO mehrere Polizeiautos und Krankenwagen unterwegs seien. Er ging davon aus, dass «etwas Erhebliches» passiert sein muss. Glücklicherweise hat er sich geirrt: Wie die Solothurner Kantonspolizei am Nachmittag mitteilte, löste eine Falschmeldung das Grossaufgebot aus.