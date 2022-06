Visp VS: Falschparkierer kommen wegen falschen Zetteln ungestraft davon

Als Gäste der Vifa in der Lonza-Arena ihre Autos vor dem Geschäft abstellten, wurden sie per Zettel zur Zahlung aufgefordert.

Falschparker und -parkerinnen kommen wegen eines Formulierungsfehlers ohne Busse davon. Geschäfte in Visp VS kämpfen immer wieder mit «Wildparkierern», schreibt der «Walliser Bote». Besucher und Besucherinnen der Lonza-Arena lassen sich oft dazu verleiten, ihre Autos während eines Eishockey-Matches oder anderen Anlassen vor umliegenden Geschäften abzustellen. Während der Oberwalliser Frühjahrsausstellung Vifa, die wieder Gäste in die Arena lockte, stellte der Laden «Radikal Liquidationen», der zur Otto’s AG gehört, erstmals Parkscheine aus.