Laufen BL: Falu (4) schaffte, was den Menschen nicht gelungen war

Der Vermisste konnte anschliessend in guter Verfassung wieder an seinen Wohnort zurückgebracht werden. Zur medizinischen Kontrolle wurde ein Rettungswagen aufgeboten. (Symbolbild)

Falu konnte am Samstagabend in Laufen einen vermissten Senior auffinden, nachdem die Polizei ihn in der Umgebung seines Wohnorts nicht hatte auffinden können.

Kurz nach 14 Uhr hatte der alte Mann am Samstag seine Wohnung in Laufen in unbekannte Richtung verlassen. Und verschwand spurlos. Kurz nach 19 Uhr wurde die Polizei wegen des Vermissten alarmiert. Eine Suche in der näheren Umgebung des Wohnorts blieb allerdings ergebnislos. Dann wurde Falu aufgeboten.