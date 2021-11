Kampf gegen Foodwaste – Familie Aeberhardt verkauft 5,5 Tonnen Kartoffeln in 2 Tagen

An zwei Tagen verkaufte die Familie Aeberhardt gleich mehrere Tonnen Kartoffeln. «Unsere beiden Verkaufstage waren ein voller Erfolg», sagt Vanessa Aeberhardt-Capelli. «Wir haben alles verkauft, was wir verkaufen wollten, etwa 5,5 Tonnen. Eine Paloxe, also etwa 500 kg Kartoffeln, haben wir noch behalten, einfach, damit wir für uns selber noch genug Kartoffeln haben.»



Bei der Familie Aeberhardt ist derzeit noch eine Baustelle im Gang. Am Mittag wird deshalb für zwölf Leute gekocht, da sind die Kartoffeln sehr willkommen.