Eine Familie aus der Schweiz kam bei einem tragischen Unfall in Albanien ums Leben. Der Unfall ereignete sich nahe der Ortschaft Rreshen, 80 Kilometer nördlich der albanischen Hauptstadt Tirana. Wie das Portal Albinfo berichtet, fuhr die Familie in einem Citroen mit kosovarische m Nummernschild vo m Kosovo nach Albanien. Ihr Auto kollidierte mit einem ebenfalls aus dem Kosovo kommenden Lastwagen.

Dreijähriges Mädchen überlebt schwer verletzt

Eines des Familienmitglieder starb an der Unfallstelle, während drei von ihnen ins Spital nach Kukës gebracht wurden. Dort starben sie an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Ein weiteres Kind des Paares, die dreijährige V. A. l ag zunäch s t im Spital von Kukës und wurde mittlerweile in ei n Traumazentrum n ach Tirana verlegt.