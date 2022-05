Kanton Aargau : Familie bei bewaffnetem Raubüberfall in Jonen gefesselt

Zwei Männer haben vor einer Woche ein Wohnhaus überfallen und die Bewohner, darunter eine 73-jährige Grossmutter, gefesselt. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Gebäude der Kantonspolizei Aargau in Aarau am 27.10.2021

Der Raubüberfall ereignete sich in Gemeinde Jonen.

Ein 26-Jähriger meldete am Montag, 23. Mai, dass seine Familie gerade überfallen worden war. Im Haus befanden sich seine Grossmutter (73) und seine Cousine (20). Zwei Männer hätten sich Zutritt zum Haus verschafft, die Bewohnerinnen und Bewohner gefesselt und das Haus durchsucht. Einer der Täter sei mit einer Pistole bewaffnet gewesen, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Als es an der Haustür klingelte, nahmen die Täter Reissaus. Sie flüchteten über ein Feld.