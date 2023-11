Familie Berlusconi dreht «Bunga-Bunga-Mädchen» Geldhahn zu

Villa Certosa auf Sardinien, Sommer 2010: Am Pool des Berlusconi-Anwesens liegen nackte Frauen. Am Abend sollen dort wilde Sexpartys stattgefunden haben.

Was waren die «Bunga-Bunga»-Partys?

Warum gab Berlusconi bis jetzt den Frauen Geld?

Karima El Mahroug

Im Zentrum der Affäre stand die damals 17-jährige Nachtclub-Tänzerin Karima el-Mahroug alias Ruby Rubacuore (Ruby Herzensbrecherin), mit der Berlusconi ab 2010 mehrmals Sex gegen Geld gehabt haben soll. Sie war es, die den Skandal auslöste, als sie am 27. Mai 2010 unter dem Vorwurf des Diebstahls zur Polizeiwache gebracht wurde. Berlusconi, der damals Regierungschef war, rief daraufhin in der Polizeiwache an und behauptete, el-Mahroug sei die Nichte des damaligen ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak und müsse deshalb freigelassen werden.

Barbara Guerra

Marysthell Polanco

Marysthell Polanco gibt ebenfalls an, keinen Brief von Familie Berlusconi erhalten zu haben. «Ich bekomme den Scheck über 2500 Euro, aber mit diesen Mädchen hatte ich nichts zu tun», sagt sie.

Alessandra Sorcinelli

Alessandra Sorcinelli scheint als Einzige einen Brief bekommen zu haben, in dem die Berlusconi-Erben sie auffordern, ihr Haus in Bernareggio zu verlassen. Das heute 38-jährige ehemalige Showgirl erinnert sich an ihre Zeiten mit dem Medienmogul: «Er behandelte mich immer wie eine Königin und er machte mir Geschenke, darunter auch Diamanten, bevor der Ruby-Fall ausbrach.» Insgesamt soll Sorcinelli im Laufe der Jahre über 237'000 Euro, ein Auto sowie die Villa in Bernareggio geschenkt bekommen haben.