Diese Familie war bis Mitternacht im Flughafen Zürich eingesperrt

1 / 3 Weil die Maschine aus Tel Aviv mit Verspätung in Zürich landete, verpasste die Familie Ashtamkar den Anschlussflug nach Genf. Instagram/dave.ashtam Dann kommt es noch schlimmer: Alle Schalter im Flughafen sind bereits geschlossen. Instagram/dave.ashtam Weil das Transit-Hotel bereits voll war, musste die Familie im Terminal schlafen. Instagram/dave.ashtam

Darum gehts Mehrere Familien steckten am späten Donnerstagabend im Flughafen Zürich fest.

Ein Familienvater rief aus Verzweiflung die Polizei.

Eine der anderen Familien reiste mit einem Baby, ihr konnten die Behörden nicht helfen und sie mussten die Nacht am Terminal verbringen.

David Ashtamkar ist wütend: In einer Instagram-Story beschreibt der Familienvater, wie er mit seiner Frau und den beiden Söhnen genau so wie zwei weitere Familien in einem Terminal des Flughafens Zürich eingeschlossen sei. Die Ashtamkars befanden sich im Transit, ihre Maschine aus Tel Aviv war jedoch mit rund einer Stunde Verspätung angekommen und so verpasste die Familie den Anschlussflug nach Genf.

Als der Familienvater sich an einen Transfer-Schalter wenden will, sind bereits alle zu. In einem Hin und Her durch den Flughafen Kloten landen sie schliesslich im Terminal D. Doch auch da ist nur noch die Sicherheitskontrolle geöffnet. Als Reisende aus dem Nicht-Schengen-Raum können die vier nicht raus. Letzte Chance: das Transit-Hotel. Weil dieses aber bereits voll ist, muss die Familie im Terminal schlafen.

Familie mit Baby übernachtet im Terminal

Ashtamkar ist verzweifelt – er ruft die Polizei. «Gegen 0.15 Uhr ist sie eingetroffen und hat uns herausgelassen», sagt der Mann zum «Blick». Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz. Beamte hätten die Familie schliesslich «in den öffentlichen Bereich geführt», sagt ein Polizeisprecher.

Die Ashtamkars konnten in einem Hotel in der Nähe des Flughafens übernachten. Weniger Glück hatte eine der anderen zwei «gefangenen» Familien: Das Paar wollte mit einem Baby nach São Paulo weiterreisen. Ein Visum für die Schweiz hatten sie nicht, also mussten sie im Terminal schlafen.