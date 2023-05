Houston: Mann tötet fünf Menschen – FBI sucht fieberhaft

Getty Images via AFP

Der Mann – laut Sheriff ein Mexikaner – hatte am späten Freitagabend mit einem Gewehr auf Menschen in einem Wohnhaus geschossen.

Die US-Bundespolizei FBI sucht nach einem Mann, der in einer texanischen Kleinstadt fünf Nachbarn erschossen haben soll. Das FBI halte den Verdächtigen für «bewaffnet und gefährlich», sagte Agent James Smith dem US-Sender CNN am Samstag (Ortszeit). Nach Einschätzung des Sheriffs des San Jacinto County, Greg Capers, könne der 38-Jährige nunmehr «überall» sein, vermutlich aber nicht mehr in der Nähe des Tatorts.