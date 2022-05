«Wussten, dass es eskaliert»: Familie des Baukran-Kletterers erhebt schwere Vorwürfe gegen Behörden

Es waren bange Stunden für M.* (31). Ihr Bruder war am Montagabend auf einen Baukran in Zürich-Oerlikon geklettert. Dabei entfachte der 34-Jährige unter anderem ein Feuer und warf ein Werkzeug in Richtung der Höhenretter. Erst nach über zwölf Stunden kletterte er gemeinsam mit den Einsatzkräften runter. «Unser Vater konnte ihn am Telefon überreden, vom Kran zu steigen», erzählt die Schwester. Seither habe die Familie keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Laut der Zürcher Staatsanwaltschaft befindet sich der Mann derzeit in Polizeihaft. Über das weitere Vorgehen will man am Freitag entscheiden.