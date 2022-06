Aus Aare geborgen: Eltern des ertrunkenen Indonesiers (22) reisen nach Bern – «akzeptieren, dass er tot ist»

1 / 5 Traurige Gewissheit: Emmeril Khan Mumtadz ist tot. Seine Leiche wurde am 9. Juni bei der Stauwehr Engehalde in Bern gefunden. Instagram/emmerilkahn Seine Eltern sind vor einigen Tagen nach Bern gereist, um am Unglücksort ein islamisches Gebet zu Ehren des Verstorbenen zu sprechen. Instagram/ridwankamil Denn sie wussten, dass die Chancen, den Sohn noch lebend zu finden, sehr klein seien. Instagram/ridwankamil

Darum gehts

Traurige Gewissheit für die Familie des Gouverneurs von Westjava, Ridwan Kamil: Am Mittwoch erhielt sie die Nachricht, dass die Berner Seepolizei um 6.50 Uhr die Leiche des 22 Jahre alten Sohnes bei der Stauwehr Engehalde in der Aare gefunden hatte. Emmeril Khan Mumtadz galt seit dem 26. Mai als vermisst, nachdem er beim Schwimmen im Fluss in eine Notlage geraten war.

Das indonesische Aussenministerium bestätigte indes den Tod von Emmeril Khan Mumtadz, dem ältesten Sohn des Gouverneurs, und erklärte, dass der Vater sich vom Mittwoch und bis zum 19. Juni beurlauben liess. Die Familie befinde sich im Moment in der Schweiz, wie das Portal «Suara Merdeka» berichtet.

Die Eltern «haben nun akzeptiert, dass er tot ist»

Die Eltern von Eril – wie sie ihn liebevoll nannten - hatten keine Hoffnungen mehr, ihren Sohn lebend zu finden. Bereits vergangenen Freitag hatte die Familie an einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz erklärt, sie gehe davon aus, dass der 22-Jährige von einer starken Strömung mitgerissen worden sei.

Trotz anhaltender Bemühungen sei Eril nach acht Tagen immer noch nicht aufgetaucht, sagte Erwin Muniruzaman, ein Bruder des Vaters. «Mein Bruder und seine Frau haben nun akzeptiert, dass er tot ist», so der Angehörige. «Alle Lebewesen werden schliesslich sterben», wird Erwin Muniruzaman von «Jakarta Globe» zitiert.

Ein Mann mit einer vielversprechenden Zukunft

Der Politikersohn kam 1999 in New York zur Welt. Die Schule besuchte er in Bandung, der Provinzhauptstadt von Westjava. Dort war sein Vater Ridwan Kamil von 2013 bis 2018 Bürgermeister gewesen. Während seiner Zeit am Gymnasium engagierte sich Eril in einer Vielzahl von ausserschulischen Aktivitäten: Er machte Sport, lernte Musik und war Mitglied des Schülerrates. Am liebsten spielte er Fussball, wie «Jakarta Daily» schreibt.

Nach seinem Schulabschluss 2017 studierte Eril Maschinenbau an der Fakultät für Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik des Bandung Institute of Technology (ITB). Schon während seines Studiums am ITB war er für einige Zeit als Dozent tätig. Laut dem Portal «Deskjabar» erwarb er seinen Masterabschluss in der Schweiz. Nachdem er diverse Praktika absolviert hatte, begann er als Ingenieur bei Badak LNG, dem grössten Erdgas-Unternehmen Indonesiens, zu arbeiten.