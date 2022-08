Auckland, Neuseeland: Familie ersteigert Koffer in Auktion – und findet darin Leichen

In Auckland wurden Leichenteile in mehreren Koffern gefunden.

Die neuseeländische Polizei ermittelt in einem Mordfall, nachdem eine Familie menschliche Überreste in Koffern gefunden hat, die sie bei einer Auktion in einem Lagerhaus erworben hatte. Die Polizei war am Freitag in ein Haus im Quartier Clendon Park südlich der Stadt Auckland gerufen worden. Der üble Geruch der ersteigerten Koffer hatte rasch den Verdacht der neuen Besitzer und Besitzerinnen erweckt.