Herzige Überraschung : Familie findet kleinen Koala im Weihnachtsbaum

Als die McCormicks abends nach Hause kamen, erwartete sie eine kleine Überraschung. In ihrem Weihnachtsbaum hing ein junges Koala-Weibchen, welches an den Kunstzweigen der Äste knabberte und sich in der Lichterkette verfing.