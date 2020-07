vor 17min

Existenz bedroht

Erben fordern 100’000 Franken von Krebskranker

Die Coiffeuse Angiolina Berardelli verkauft Perücken für Krebsbetroffene. Nun fordern die Nachfahren ihres verstorbenen Investors das geliehene Geld zurück. Es wäre Angiolinas finanzieller Ruin. Gleichzeitig kämpft die Coiffeuse zum vierten Mal gegen den Krebs an.

von Anja Zingg

1 / 7 Angiolina Berardelli muss den Erben ihres verstorbenen Investors 100’000 Franken zurückzahlen. Bild: zvg Caphat Design Das Geld hat die gelernte Coiffeuse in ihr Geschäft investiert: Sie produziert und verkauft Perücken für Krebskranke. Bild: zvg Caphat Design W er eine Perücke braucht, will eine angenehme Beratung, davon ist Angiolina überzeugt. «Ich betreue meine Kundschaft, bis ihre Haare wieder wachsen.» Bild: zvg Caphat Design

Darum gehts Die Coiffeuse Angiolina Berardelli führt ein Perückengeschäft für Krebsbetroffene.

Die Erben ihres verstorbenen Investors fordern das investierte Geld zurück.

Die Coiffeuse steht wegen dieser Forderung vor dem Ruin.

Angiolina kämpft zurzeit zum vierten Mal gegen den Krebs an.

«Wenn ich das Geld sofort zurückzahlen soll, gehe n meine Familie und ich in Konkurs. Aber den Erben scheint das egal zu sein», sagt Angiolina Berardelli verzweifelt. Die Erben ihres verstorbenen Investors fordern das Geld zurück, das Angiolina als Darlehen für ihr Perückengeschäft erhalten hatte. 100’000 Franken investierte der langjährige Familienfreund 2017 in Angiolinas Unternehmen. Letztes Jahr starb er. Diesen März erhielt Angiolina per Post die Forderung, den gesamten Betrag der Forderung innert sechs Wochen zu bezahlen.

«Ich war total überrascht, als ich den Brief erhielt. Eine Rückzahlung war nicht abgemacht mit dem Investor», so Angiolina. Schriftlich wurde festgehalten, dass das Darlehen auf unbestimmte Zeit vergeben wird. Angiolina zahlte dafür zwei Prozent Zins pro Jahr , solange der Investor lebte .

Die Familie Berardelli suchte das Gespräch mit den Erben. «Rückzahlungsvorschläge, wie zum Beispiel Ratenzahlung, haben sie nicht akzeptiert.» Da dies abgelehnt wurde, hätten sie die Frist strecken können, so Angiolina. «Aber die Zeit drängt. Wir müssen das Geld beschaffen.» Darum haben Angiolinas Kinder ein Crowdfunding gestartet, um das Geld via Spenden zusammenzubringen. Das Crowdfunding läuft noch – es fehlen rund 45’000 Franken.

Chemo zerrt an Kräften

Zurzeit steckt Angiolina mitten im Kampf gegen Brustkrebs – zum vierten Mal. «Nach der Chemo kann ich jeweils drei Tage lang nur liegen. Falls es irgendwie geht, arbeite ich danach zwei Tage. Es muss ja Geld reinkommen.»

Für Angiolina ist die Situation belastend: «Ich habe in meinen 61 Jahren viele Rückschläge erleben müssen. Aber dass man in dieser schweren Zeit eine solche Forderung stellt, beschäftigt mich sehr. Meine ganze Existenz ist bedroht. Alles, was ich in den letzten 37 Jahre n aufgebaut habe! Ich möchte für die wenige Zeit, die mir bleibt, sorgenfrei leben. Aber diese Forderung lässt das nicht zu.»

Als Betroffene anderen helfen

Vor rund 20 Jahren kämpfte Angiolina das erste Mal gegen Brustkrebs an. Zehn Jahre später, fast auf den Tag genau, kam der Krebs zurück. Ende 2019 folgte die dritte Krebsdiagnose. «Bei der zweiten Diagnose musste ich mich einer Chemotherapie unterziehen.» Angiolina verlor ihre Haare. «Ich fühlte mich damals sehr unwohl in de m Perückengeschäft. Alles ging ruck , zuck: Mein Kopf wurde ausgemessen und schon musste ich mich für eine Perücke entscheiden. Ich wurde regelrecht abgefertigt.» Sie entschied sich gegen eine Perücke.

Aus dieser Erfahrung entstand die Idee, selb st Perücken zu verkaufen. Denn wer eine Perücke braucht, will eine angenehme Beratung, davon ist Angiolina überzeugt. «Ich betreue meine Kundschaft, bis ihre Haare wieder wachsen.» Sie wisse, was Frauen und Männer durchmachen, wenn die Haare wegen der Chemotherapie ausfallen. Mit Caphat Design produziert und verkauft Angiolina Betroffenen Perücken – und betreut sie, so wie sie es sich damals gewünscht hätte. Dies unter anderem mit der Hilfe eben jenes Investors.

Für ihr Perückengeschäft ist Angiolina zwei m al nach Asien gereist, bis sie 2016 in Indonesien fündig wurde und eine Produktionsstätte fand, die qualitativ hochstehende Perücken herstellt. «Ich sprach kein Wort Englisch und reiste mit einem Dolmetscher nach China und später mit einer Freundin nach Indonesien. Ich wollte unbedingt hochwertige und fair produzierte Ware», sagt Angiolina. Die dritte Produktionsstätte in Indonesien überzeugte sie.

Perücken ohne Mehrkosten

Eine Perücke kostet bei Angiolina zwischen 1000 und 1500 Franken. So viel wird von Versicherungen in der Schweiz pro Jahr für Perücken übernommen. «Keine Perücke in meinem Sortiment ist teurer. Kostet sie aufgrund der Produktion mehr, übernehme ich die Differenz selber», sagt Angiolina. «Ich weiss was für Beträge bei einer Krebserkrankung auf eine n zukommen. Deshalb verlange ich nur so viel, dass keine Mehrkosten für die Betroffenen entstehen.»

Erben nehmen keine Stellung

Wie das Teilungsamt der Gemeinde Emmen, wo der Verstorbene wohnhaft war, auf Anfrage mitteilt, will die Erbengemeinschaft keine Stellung nehmen.

Rechtlich gesehen, steht es den Erben zu, das Darlehen innert sechs Wochen zurückzufordern. Angiolina ist dennoch enttäuscht. «Mündlich war mit dem Investor abgemacht, dass der Gewinn des Perückengeschäft s in eine Stiftung für krebskranke Kinder fliesst. Leider haben wir das nie schriftlich festgehalten , obwohl ich dies wiederholt verlangte .» Sie sei natürlich froh, wenn durch das Crowdfunding genügend Geld zusammenkommen würde. «Aber die 100’000 Franken waren für einen besseren Zweck geplant gewesen.»