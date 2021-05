Seit einem Monat vermisst - Familie, Freunde und Bahnhofs-Mami suchen weiter

Am Mittwoch, 21. April, um etwa 22.30 Uhr, verliess sie ihren Wohnort in der Luzerner Vorortsgemeinde Adligenswil LU, teilte die Luzerner Polizei am 1. Mai 2021 mit.

Seit einem Monat wird die 21-jährige Alishia Bucher aus Adligenswil LU vermisst. Sie verliess ihren Wohnort in Adligenswil LU am Mittwoch, 21. April 2021, um etwa 22.30 Uhr. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. In der Hoffnung Alishia Bucher zu finden, hat die Zwillingsschwester der Vermissten begonnen, Flyer zu verteilen. Nun haben eine gute Freundin von Alishia Bucher und Margot Grüter, das Bahnhofs-Mami, wie man sie in Luzern nennt, ebenfalls begonnen, Flyer zu verteilen, so schreibt PilatusToday. Sie würden alles versuchen, um herauszufinden, was mit der 21-Jährigen passiert ist. «Ich hatte sie sehr, sehr gerne. Sie ist eine sehr herzliche Person, die alles für einen macht», sagt Margot Grüter gegenüber PilatusToday.