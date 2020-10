Hausverteidigung in Selzach SO : Familie hält Einbrecher in Haus fest, bis die Polizei kommt

Vater und Sohn konnten in der Nacht auf Sonntag zwei Einbrecher so lange in ihrem Haus festhalten, bis die Polizei vor Ort war. Die gefährliche Aktion ist zum Glück gerade noch gut gegangen.