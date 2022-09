Australien : Familie in Auto von Flut überrascht – Eltern retten 2 Kinder, Fünfjähriger ertrinkt

Taucher der australischen Polizei haben die Leiche eines fünfjährigen Buben in einem Auto gefunden, das von den Fluten mitgerissen worden war. Die Eltern und zwei weitere Kinder hatten sich auf einen Baum retten können.

1 / 4 Tragödie in Australien: Ein fünf Jahre altes Kind ist bei Überschwemmungen im Südosten Australiens in einem Auto ertrunken. Ein dreijähriges Kind und ein einjähriges Baby waren von den Eltern aus dem Auto gerettet worden. Youtube/7News Der SUV der Familie war von den Fluten erfasst worden. Youtube/7News Ein 37-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau sowie zwei Kinder hätten sich noch aus dem Fahrzeug retten und an Bäumen festhalten können. Screenshot Youtube/7News

Darum gehts In der Nähe von Sydney in Australien ist ein Fünfjähriger bei Überschwemmungen ertrunken.

Die Familie hatte versucht, im Auto ein überflutetes Bachbett zu durchqueren.

Zwei weitere Kinder, die im Auto sassen, konnten gerettet werden.

Die australische Polizei hat am Samstag die Leiche eines fünfjährigen Buben gefunden, der westlich von Sydney bei Überschwemmungen ertrunken war. Die Familie des Kindes habe am Freitagabend versucht, im Auto ein überflutetes Bachbett in der Nähe der Stadtparks zu durchqueren, teilte die Polizei des Bundesstaats New South Wales mit. Dabei sei ihr SUV von den Fluten erfasst worden.

Ein 37-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau sowie zwei Kinder hätten sich noch aus dem Fahrzeug retten und an Bäumen festhalten können. Dort entdeckten sie einige Stunden später andere Fahrzeuglenker, die das Bachbett durchqueren wollten. «Sie hörten die Familie um Hilfe schreien», berichtet der australische Sender «7News».

Die Eltern konnten ein drei Jahre altes Kind und ein einjähriges Baby aus den Kindersitzen lösen. Das dritte Kind konnte jedoch nur noch tot von den alarmierten Rettungskräften aus dem versunkenen Fahrzeug geborgen werden. Die Familie ist dann gemäss Polizeiangaben mit einem Boot gerettet und ins Spital gebracht worden.

Zukünftige Häufung von Naturereignissen

Ein Tiefdruckgebiet über New South Wales hatte in der vergangenen Woche starke Regenfälle mit sich gebracht, mehrere Flüsse waren über die Ufer getreten. Am Freitag liess der Regen zwar nach, der australische Wetterdienst warnte dennoch vor weiter steigenden Flusspegeln, Sturzfluten und Gefahren durch umstürzende Bäume und Strommasten.

Australiens Ostküste war in diesem Jahr bereits mehrfach von aussergewöhnlich starken Regenfällen und Überschwemmungen betroffen. Anfang Juli wurden Gebiete in der Millionenstadt Sydney meterhoch überflutet, auch im März gab es rund um die Metropole und in weiten Teilen von New South Wales und Queensland heftige Überschwemmungen.

Ein Bericht des Weltklimarates (IPCC) vom Februar 2022 geht davon aus, dass Australien in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird. Heisseres Wetter, gefährlichere Feuer, mehr Dürren und Überschwemmungen, ein höherer Meeresspiegel und trockenere Winter sind demnach zu erwarten.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Kind verloren? Hier findest du Hilfe : Fachstelle Kindsverlust, Beratung während Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit Himmelskind.ch, für Akuthilfe und Trauerbegleitung SIDS, nach p lötzlichem Kindstod Verein Regenbogen Schweiz, Hilf e für trauernde Familien Mein-Sternenkind.ch, für betroffene Väter , Familien, Angehörige Lifewith.ch, für b etroffene Geschwister Appella, Telef on- und Onlineberatung bei früher Fehlgeburt Pro Pallium, Trauergespräche und Trauertreffen Seelsorge.net, Ang ebot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29 Jüdische Fürsorge, info@vsjf.ch

