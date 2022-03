England – Familie kauft einen Hund – dieser tötet eine Woche später ihr Baby

Dangerous Dogs Act

Der Dangerous Dogs Act ist ein Gesetz, um Personen zu verbieten, Hunde von zu Kampfzwecken gezüchteten Arten in ihrem Besitz oder Gewahrsam zu haben. Weiter sollen Beschränkungen in Bezug auf solche Hunde bis zum Inkrafttreten des Verbots und um Beschränkungen in Bezug auf andere Arten von Hunden, die eine ernsthafte Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen, aufzuerlegen. Dies auch, um Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass Hunde unter angemessener Kontrolle gehalten werden. Das Gesetz wurde am 25. Juli 1991 beschlossen.