Übernahme - Familie Lechner kauft Domino’s Pizza Schweiz

Getty Images via AFP

Domino’s Pizza beschäftigt in der Schweiz rund 450 Mitarbeitende und betreibt 20 Ladenlokale in acht Städten. Diese haben nun neue Eigentümer: Julian und Melanie Lechner haben die Schweizer Ableger der Fast-Food-Kette und die Master-Franchiselizenz am 1. September vom britischen Mutterhaus übernommen. Der neue Besitzer kaufte mit seiner Familie alle Anteile und Verpflichtungen der Schweizer Gesellschaft.