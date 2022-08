Unfall in Klotten (D) : Familie musste alles mitansehen – Betriebsverbot für Achterbahn

Nachdem am Samstag eine 57-Jährige in einem Freizeitpark in der rheinland-pfälzischen Ortschaft Klotten (Landkreis Cochem) tödlich verunglückte, kommen neue Details ans Licht. Wie «Focus» in Berufung auf den deutschen TV-Sender «RTL» schreibt, musste ihre Familie alles mitansehen.