Buochs NW - Familie rettet sich gerade noch aus brennendem Auto

Eine belgische Familie konnte sich in Buochs gerade noch aus ihrem rauchenden Auto retten. Unmittelbar danach geriet es in Vollbrand.

Die Ein- und Ausfahrten in Buochs mussten für zwei Stunden gesperrt werden.

Sie konnten sich aus dem Fahrzeug entfernen, welches unmittelbar danach in Vollbrand geriet.

Am Donnerstagnachmittag brannte ein Auto in Buochs.

Am Donnerstagnachmittag kam es in Buochs auf der A2 zu einem Fahrzeugbrand, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte. Der Lenker eines in Belgien immatrikulierten Autos fuhr auf der Autobahn und bemerkte kurz vor der Ausfahrt Buochs eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums. Er verliess die Autobahn und fuhr nach der Unterführung auf den Pannenstreifen.