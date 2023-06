England: Familie Robertson überlebte Wal-Attacke – dank Schildkrötenblut

So attackierte eine Gruppe Killerwale das Schiff Mustique in den Morgenstunden des 25. Mai 2023. Sie befand sich auf dem Weg nach Gibraltar. 20 Minuten

Darum gehts Am 27. Januar 1971 stach die sechsköpfige Familie Robertson mit einem Segelschiff in See.

Etwa ein Jahr nach Beginn der Reise wurde das Schiff von Schwertwalen angegriffen.

Regenwasser, Schildkröten und Fische retteten ihr Leben bis zur Rettung nach rund einem Monat.

In den letzten Wochen ist es vor der Küste Spaniens zu wiederholten Killerwal-Attacken auf Segelschiffe gekommen. Wer noch vorhatte, im Sommer mit seinem Schiff rauszufahren, überlegt es sich gerade zweimal. Andere gaben ihre Sommerpläne ganz auf. Die Angriffe sind nicht neu, bereits vor über 40 Jahren wurde die Familie Robertson Opfer eines solchen Angriffs.

Der pensionierte Handelsmarineoffizier Dougal Robertson, seine Frau Lyn sowie der 18-jährige Sohn Douglas, die 17-jährige Tochter Anne und die Zwillingssöhne Neil und Sandy (9) betrieben gemeinsam eine Farm in Meerbrook in der Nähe von Leek. «Wir lebten sehr isoliert», erinnert sich der heute 58 Jahre alte Douglas in einem Interview mit der BBC. «Als Ausgleich dachte sich mein Vater, dass er mit uns mit einem Boot um die Welt fährt, um seine Kinder an der ‹Universität des Lebens› zu unterrichten.

«Die Planung war gleich null»

Am 27. Januar 1971 verliess die Familie Falmouth in Cornwall an Bord eines rund 13 Meter langen Segelschiffs, das den Namen «Lucette» trug. Leisten konnten sie sich das Schiff durch den Verkauf der Farm. «Die Planung für diese Reise war gleich null, wir hatten nicht einmal eine Probefahrt um die Bucht gemacht, bevor wir uns auf den Weg um die Welt machten», sagt Douglas.

Dass die Fahrt kein Kinderspiel werden würde, begriff die Familie bald. «Eine Welle brach über den Bug und die kalte, nasse Gischt peitschte uns ins Gesicht». 17 Monate nach Beginn ihrer Reise wurde das Boot auf dem Pazifischen Ozean in der Nähe der Galapagos-Inseln von einer Gruppe Schwertwale angegriffen.

«Das ganze Boot hat gezittert und plötzlich gab es ein splitterndes Geräusch, so als würde ein Baumstamm in zwei Teile brechen», so Douglas gegenüber der BBC. Er habe dann drei Killerwale entdeckt, die dem Boot folgten. Obwohl sie nicht als Bedrohung für den Menschen gelten, glaubte der damals 18-Jährige «bei lebendigem Leib gefressen» zu werden.

Familie Robertson auf dem Beiboot. Douglas Robertson war damals 18 Jahre alt, heute ist er 58.

«Schildkröten waren unsere Hauptnahrungsquelle»

Die Familie hatte auf ihrem Boot auch den Studenten Robin per Anhalter mitgenommen. Gemeinsam mit ihm kletterten sie nun über Bord auf ein aufblasbares Rettungsboot und ein Schlauchboot, um sich vor dem Angriff zu retten. Die Gruppe hatte mehrere Kanister Wasser und einige Rationen an Bord, darunter Trockenbrot, Kekse, Zwiebeln und Obst. Überleben konnten sie damit maximal sechs Tage. Als diese vorüberzogen, sammelten sie Regenwasser in Behältern und jagten Schildkröten und Fische, um sie zu essen.

«Schildkröten waren die Hauptnahrungsquelle. Wir tranken ihr Blut, als wir kein Wasser hatten, wir trockneten ihr Fleisch, rationierten es und lagerten es», so Douglas. Nach insgesamt 16 Tagen auf See war das aufblasbare Rettungsboot unbrauchbar geworden, also drängten sie sich alle in das drei Meter lange Schlauchboot. 38 Tage nach Beginn ihrer Reise mit dem Schlauchboot wurden sie schliesslich von einem japanischen Fischerei-Schiff entdeckt.

Das historische Schlauchboot steht nun seit 2008 im National Maritime Museum in Falmouth, Cornwall. «Ich habe die Reise selbst in den dunkelsten Stunden nie bereut», sagt der heute 58 Jährige rückblickend.