Es ist nicht alles Gold, was glänzt – in diesem Fall blitzten den Beamten am Übergang Feldkirch-Wolfurt (Vorarlberg) in Richtung Schweiz 707 Barren Silber entgegen, als sie den Kofferraum eines Autos mit ächzenden Stossdämpfern öffneten. Die Besitzer der wertwollen Fracht, eine Familie aus Tschechien, hatten zuvor angegeben, nur 4000 Euro in Liechtenstein abgehoben zu haben und eigentlich nach Zürich zu wollen.