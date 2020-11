Albert Spirig war im St. Galler Rheintal bekannt für seine Fähigkeiten als Holzschnitzer. Er hatte in Diepoldsau eine kleine Werkstatt und reparierte dort auch Holzfiguren. «Ende September ist er unerwartet verstorben», sagt seine 21-jährige Enkeltochter Kimberly Kunz. Er sei wegen einer Krankheit im Spital gewesen. «Kurz nachdem er eingeliefert worden war, hat er noch erwähnt, dass er ein repariertes Karussellpferd in der Werk hat», so die 21-Jährige.

Das Pferd geriet dann aber in Vergessenheit. Man habe am Spitalbett über andere Sachen geredet, meint Kunz. Nach dem Tod ihres Grossvaters sei das Karussellpferd dann in der Werkstatt gefunden worden. Nun will die Familie von Spirig die Besitzerin finden. «Es wäre doch schade, wenn wir es wegwerfen müssen», meint Kunz.