Gebrannt hat es auch an der Metzgergasse in Aarau.

Die Bewohnerin konnte sich mit ihren Kindern und den Haustieren in Sicherheit begeben.

In Buchs hat eine Familie ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Wettingen, Aarau, Buchs und Aarburg – gleich in mehreren Gemeinden im Kanton Aargau hat es in der Nacht auf Sonntag gebrannt. Kurz nach 23 Uhr hatte ein Anwohner aus Wettingen gemeldet, wie Jugendliche eine Tanne angezündet hätten. Er habe diese selbst löschen können, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.