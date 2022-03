Tötungsdelikt Mels SG – Familie von B. beschwert sich über mangelnde Kommunikation

In Mels SG wurde am Sonntagmorgen der Italiener B.* (45) tot vor seinem Hotelzimmer gefunden.

Gemäss dem italienischen Konsulat und der Staatsanwaltschaft St. Gallen stehe man in Kontakt miteinander.

Der Tod des 45-jährigen Italieners in Mels SG hat in seiner Heimat Bestürzung ausgelöst.

Der Tod des 45-jährigen B.* in Mels SG hat in seinem Heimatland Italien Bestürzung ausgelöst. Viele Freunde und Bekannte haben auf Facebook ihr Beileid kundgetan. «Danke für alles, mein Freund», heisst es beispielsweise. Die Trauer bei der Familie von B.* ist ebenfalls gross. Doch dazu mischen sich auch Unverständnis, vor allem gegenüber den Schweizer Behörden.

Mittels Anwalt hat sich die Familie am Montag an die Presse gewandt. Das Schreiben liegt auch 20 Minuten vor. Laut dem Brief erfuhr die Verwandtschaft eher zufällig aus der Presse vom Tod ihres Bruders.