Von Freund erwürgt: Familie von Gabby Petito verklagt Polizei auf 50 Millionen Dollar

«Polizisten haben Gesetze nicht befolgt»

Laundries kooperierten nicht

Mord in Notizbuch zugegeben

Nur einen Monat später entdeckten Ermittler in einem Naturschutzgebiet in Florida die Leiche von Brian Laundrie sowie ein Notizbuch. Laundrie hatte sich selbst in den Kopf geschossen und war an der Wunde verstorben. In seinem Notizbuch gab er zu, Gabby Petito getötet zu haben. Laut der Familie hätte die Tragödie verhindert werden können, wenn die Beamten, die damals wegen des Streits ausgerückt waren, besser reagiert hätten. «Das Nichteinhalten von Gesetzen kann tödliche Folgen haben, wie auch in diesem Fall», so ein Anwalt der Familie Petito.