Oppositionsführerin vermisst : Familie von Kolesnikowa wendet sich an Polizei

Von Maria Kolesnikowa fehlt jede Spur. Noch ist unklar, ob die belarussische Oppositionsführerin entführt worden ist.

Auch Stunden nach ihrem Verschwinden herrscht weiter Unklarheit über das Schicksal der Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in Belarus (Weissrussland). Familienangehörige gaben eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf, wie das Team des Ex-Bankenchefs Viktor Babariko am Montagabend mitteilte. Die 38-Jährige arbeitet für den inhaftierten Oppositionellen, der gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko kandidieren wollte.

Immer wieder Grossdemonstrationen

EU reagiert besorgt

Die Europäische Union fordert nach den Worten des Aussenbeauftragten Josep Borrell die sofortige Freilassung von festgenommenen Oppositionellen in Belarus. Die EU verurteile die willkürlichen Festnahmen seit der Wahl in Belarus scharf, erklärte Borrell am Montagabend in Brüssel.