Biel – Familie wird mit rassistischen Zetteln im Briefkasten belästigt

Diese rassistischen Nachrichten fand die Familie Z.* in ihrem Briefkasten.

Als die Familie Z.* aus Biel kürzlich den Briefkasten leerte, machte sie eine unangenehme Entdeckung. «Jemand hat uns Zettel mit rassistischen Sprüchen in den Briefkasten geworfen», sagt Baris Z. zu 20 Minuten. Auf den handgeschriebenen und laminierten Zetteln standen rassistische Aussagen wie: «Raus mit euch sagt Allah». Die Familie hat sich daraufhin bei den Nachbarn erkundigt, ob diese ähnliche Zuschriften bekamen. «Wir waren anscheinend die einzigen», so Baris Z.

Offenbar störte sich die Person am türkischen Nachnamen der Familie. «Ich bin hier zur Schule, bin hier aufgewachsen und habe bislang noch nie solche Erfahrungen machen müssen», sagt Baris Z. Im Quartier sei die Familie bestens vernetzt und in gutem Austausch mit den Nachbarn. Wer hinter der Aktion steckt ist nicht bekannt. Trotzdem hat Baris Z. nun Anzeige bei der Polizei erstattet. «Auch wenn die Person nicht die intelligenteste zu sein scheint, ist es nicht lustig, solche Sachen zugeschickt zu bekommen. Gerade für meine Eltern.»

Fachstelle rät zur Anzeige

«Die Zettel sind sehr schockierend und angsteinflössend für die betroffene Familie», sagt Gina Vega, Leiterin der Fachstelle Diskriminierung und Rassismus von humanrights.ch. Gerade weil die Nachrichten in den persönlichen Briefkasten am Wohnort der Familie geworfen wurden: «An dem Ort, wo sie sich am wohlsten und sichersten fühlen sollten. Die Zettel wirken drohend und verletzten zugleich die Privatsphäre der Familie.»