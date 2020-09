Das Bundesministerium für Finanzen in Österreich wirft der Familie Schmuggel vor. Diesen Vorwurf bestreitet die Familie nun.

In einem Auto wurden 66 Kilogramm Edelmetall gefunden.

Der Zoll an der Vorarlberger Grenze präsentiert die Schmuggelware einer Familie.

Die verbreitete Behauptung, dass die betroffene Familie aus Tschechien «grosse Mengen Gold und Silber über die Grenze von Liechtenstein durch Österreich nach Hause schmuggeln wollte», ist schlichtweg falsch, so die Stellungnahme der eingeschalteten Anwaltssozietät Althuber Spornberger & Partner aus Wien. Ausgelöst wurde die Berichterstattung durch eine Medienmitteilung des Bundesministeriums für Finanzen in Österreich. Die Familie soll insgesamt rund 66 Kilogramm Gold und Silber an der Vorarlberger Grenze zu Ruggell (FL) geschmuggelt haben.