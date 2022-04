Prämienschock und Inflation: Familien haben 3300 Franken weniger im Portemonnaie 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) schlägt daher Alarm. Hiesige Familien würden so insgesamt über 3000 Franken verlieren.

Die Preise in der Schweiz haben im März einen neuen Höchststand erreicht.

Rund um den Globus steigen die Preise. Auch in der Schweiz bezahlten die Konsumentinnen und Konsumenten teils für Lebensmittel, Dienstleistungen sowie Heizöl und Benzin deutlich mehr. Die Gründe sind die Coronakrise und der Ukraine-Krieg.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) schlägt daher Alarm. Wegen der Teuerung drohten massive Einbussen beim realen Lohn. Hinzu komme der erwartete Prämienschock bei den Krankenkassen. Schweizer Familien würden so insgesamt über 3000 Franken verlieren, schreibt der SGB in einer Mitteilung vom Mittwoch.

2200 Franken weniger Reallohn

Im März ist die Teuerung in der Schweiz gegenüber dem Vorjahresmonat auf 2,4 Prozent geklettert. Auch übers Jahr gesehen wird mit einer Rate von über zwei Prozent geschätzt. Wie der SGB vorrechnet, hätten Berufstätige mit einem mittleren Lohn real 1600 Franken weniger Einkommen pro Jahr, berufstätige Paare mit Kindern eine Einbusse von 2200 Franken.

Denn diese erhalten kaum Prämienverbilligungen und zahlen oft mehr als zehn Prozent ihres Einkommens in die Krankenkassen. Der Prämienschock für eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern führt dazu, dass die Familie rund 1100 Franken mehr für die Prämien ausgeben muss, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Einkommen müssen steigen»

Die Löhne der Normalverdienenden seien aber seit einiger Zeit viel zu wenig gestiegen. Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, ergänzt: «Die Produktivitätssteigerungen wurden nicht an die Arbeitnehmenden weitergegeben. Insbesondere bei den niedrigen und mittleren Einkommen besteht darum ein grosser Nachholbedarf.»

Gute Entwicklung der Wirtschaft

Laut SGB rechtfertige die positive wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz höhere Löhne. Viele Branchen hätten sich inzwischen völlig von der Krise erholt und erlebten einen Boom. Hinzu komme die «ausgezeichnete finanzielle Lage der Kantone». Diese hätten teilweise sogar von den Corona-Massnahmen des Bundes profitiert.

Laut SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard ist die aktuelle Entwicklung für die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung ein Schock. «Normalverdienende sind darauf angewiesen, dass es jetzt substanzielle Verbesserungen bei den Löhnen und Massnahmen gegen die Last der Krankenkassenprämien gibt», sagt Maillard.

In der Schweiz hat die Teuerungsrate im März den höchsten Stand seit über zehn Jahren erreicht. Dennoch sind die Preise hierzulande deutlich weniger stark als im Ausland gestiegen. In Deutschland sowie im Euroraum kletterte die Teuerung ebenfalls im März auf 7,5 Prozent, in den USA für den Februar auf knapp acht Prozent. Das sind die stärksten Anstiege seit Jahrzehnten.