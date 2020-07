vor 1h

Anstieg von Zwangsheirat

«Familien nutzten Lockdown, um Heiratspläne für Kinder zu schmieden»

Während dem Corona-Lockdown sind die Fälle von Zwangsheirat in der Schweiz gesunken. Im Anschluss daran erhielt die Fachstelle Zwangsheirat umso mehr Meldungen. Präsidentin Anu Sivaganesan im Interview.

von Qendresa Llugiqi

Im Anschluss an den Corona-Lockdown erhielt die Fachstelle Zwangsheirat mehr Meldungen zu Zwangsheirat. Laut Präsidentin Anu Sivaganesan haben Familien den Lockdown genutzt, um Heiratspläne für ihre Kinder zu schmieden. Die Corona-Massnahmen des Bundes sorgten auch dafür, dass weniger Heiratsverschleppungen ins Ausland stattfinden konnten. « Umgekehrt heisst das aber leider: W er zuvor verschleppt wurde, konnte nicht mehr in die Schweiz zurückreisen », sagt Sivaganesan.

Darum gehts Während dem Lockdown sollen Familien die Zeit genutzt haben, um Ehepartner für ihre Kinder zu finden.

Durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten fanden weniger Verschleppungen ins Ausland statt.

Jedoch stellten einige Familien auf religiöse Verheiratungen via Skype und Whatsapp um.

Frau Sivaganesan, wie haben sich die Corona-Reiseeinschränkungen auf die Anzahl Zwangsheiraten ausgewirkt?

Heiratsverschleppungen in die Herkunftsländer sind zurückgegangen. Umgekehrt heisst das aber leider: W er zuvor verschleppt wurde, konnte nicht mehr in die Schweiz zurückreisen. Wir hatten während dem Lockdown weniger Fälle. Im Anschluss daran erhielten wir umso mehr Meldungen.

Wie interpretieren Sie diese Entwicklung?

Die Familien scheinen den Lockdown genutzt zu haben, um mit Verwandten im In- und Ausland Heiratspläne für die Kinder zu schmieden. Im Normalfall finden viele Betroffene durch Schule oder Beruf Freiräume, um dem Druck zu entfliehen. Während des Lockdown waren sie aber in ihrem Zuhause noch abhängiger von ihren Familien. Von März bis Mai hatten wir vergleichsweise etwas weniger Fälle, im Juni dann mehr.

Nach den neuesten Massnahmen des Bundesrats dürften auch die Sommerferien für viele aus betroffenen Regionen ins Wasser fallen. Was bedeutet diese Entwicklung für Ihre Fachstelle Zwangsheirat?

Eingeschränkte Reisemöglichkeiten bedeuten weniger Verschleppungen ins Ausland. Das ist positiv für die Betroffenen. Die Digitalisierung zeigt sich aber auch hier: Einige Familien stellten bereits auf religiöse Verheiratungen via Skype oder Whatsapp um. Eine 19-jährige Kurdin, die in der Deutschschweiz lebt, wurde auf diese Weise mit jemandem im Irak so vermählt. In England gibt es eine Sensibilisierungsaktion dagegen. Das prüfen wir nun auch für die Schweiz.

«Einige Familien stellten bereits auf religiöse Verheiratungen via Skype und Whatsapp um. Eine 19-jährige Kurdin, die in der Deutschschweiz lebt, wurde mit jemandem im Irak so vermählt.» Anu Sivaganesan, Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat

Kennen Sie persönlich Betroffene, die sich nun freuen, dass sie diesen Sommer doch nicht verheiratet werden?Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, leider! Aber die Betroffenen erhalten zumindest etwas mehr Zeit, um Vorkehrungen zu treffen.

«Gegen meinen Willen» Gegen die steigenden Zahlen von Kinder- und Zwangsheiraten hat die UNO während der Corona -Z eit eine Grossaktion mit dem Titel «Gegen meinen Willen» ( « Against my will » ) gestartet. Die Bekämpfung von schädlichen kulturellen Praktiken trägt auch zur Zielerreichung der Millen n ium Development Goals bei. Familienzusammenhalt ist positiv, wenn die Gleichstellung erfüllt ist. Fusst die Familie auf der Unterordnung von Frauen und der Macht der Älteren, wird die Familie zum Hort von Menschenrechtsverletzungen. Die Folgen von Corona werden sich wohl erst später verdeutlichen.

Gemäss Ihrer Fachstelle wurde am Mittwoch am Appellationsgericht Basel-Stadt ein wichtiger Meilenstein erreicht. Weshalb kommt diesem Urteil eine derartige Bedeutung zu?

Ein Vater wurde wegen einer versuchten Zwangsheirat bei seiner Tochter vom Appellationsgericht zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er wurde sogar schuldig gesprochen, obwohl beide Töchter nun bei der zweiten Instanz ihre Aussagen gänzlich zurückgezogen haben. Das zeigt: Der Druck von Familien auf die Opfer mag noch so gross sein – er führt nicht einfach zur Unschuldserklärung der Tatpersonen durch den Rechtsstaat.

Wieso gibt es in der Schweiz so selten Verurteilungen wegen Zwangsverheiratungen?

Betroffene suchen zwar ihre Freiheit, aber nicht unbedingt die Bestrafung ihrer Familien. Ich würde auch sagen: V iele sind Familienzwänge von k lein auf gewohnt , und sie nehmen diese Verbrechen nicht als solche wahr. Durch ein Verfahren kann der Druck steigen. Eine Betroffene hat es bei uns einmal so begründet: «Wenn ich Anzeige gegen meinen gewalttätigen Bruder e rstatte , dann habe ich nicht nur meine Familie gegen mich, sondern die gesamte Verwandtschaft.»

Wo steht da die Schweiz im Vergleich zum restlichen Europa?

Dass das Thema Zwangsheirat strafrechtlich verfolgt wird, ist auch in anderen Ländern selten. Schliesslich funktionieren Rechtssysteme auch nach dem Prinzip «im Zweifel für den Angeklagten». Eine Zwangsheirat zu beweisen, ist oft ein schwieriges Unterfangen.

Wie wirkt die niedrige Anzahl an Verurteilungen auf Betroffene?

Gegen Zwangsheiraten sind rechtliche Verurteilungen lediglich Begleitmassnahmen. Aber es hat eine grosse symbolische Wirkung in der Praxis, von der Sensibilisierung über Beratung bis hin zu Schutzmassnahmen. Die meisten Betroffenen kommen zu uns, weil sie Freiheit und Selbstbestimmung gewinnen wollen. Die freie Wahl eines Partners oder einer Partnerin ist schliesslich ein Menschenrecht. Würden sie a usschliesslich die Strafe suchen, gingen sie schnurstracks zur Polizei oder Staatsanwaltschaft. Das steht aber nicht im Vordergrund. Wir haben bei der Fachstelle Zwangsheirat im Schnitt jede Woche fünf bis zehn neue Fälle.

Was erhoffen Sie sich durch dieses Urteil des Gerichts?

Das Urteil des Basler Appellationsgerichtes ist mit einer deutlichen Botschaft verbunden: Mag der Druck auf die Betroffenen noch so gross sein – Zwangsheiraten sind ein Verbrechen und werden durch den Schweizer Rechtsstaat nicht akzeptiert.

Wo sehen Sie in der Schweiz sonst noch Verbesserungsbedarf bezüglich Zwangsheirat?

In der Beratung machen wir die Erfahrung, dass in den allermeisten Fällen nachhaltige Lösungen gefunden werden können. Das wird vereinfacht, wenn Betroffene auf Verständnis in ihrem Umfeld stossen. Das heisst: E s braucht nebst Begleitung – und in prekären Fällen Schutzmassnahmen – auch Information und Sensibilisierung in der ganzen Bevölkerung. Viele sind sich der Zwangsheiraten in der Schweiz nicht bewusst. Besonderes Augenmerk verdienen religiöse Heiraten und Kinderheiraten.